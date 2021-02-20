Ошибка на миллиард. Citibank ошибочно перевел кредиторам деньги

Citibank не смог добиться в суде возврата $500 млн, которые ошибочно перевел кредиторам. Об этом пишет РБК со ссылкой на Аrs Technica.

Фото: manulik.com

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Предыстория

Из-за неудобного интерфейса внутреннего ПО и ошибок сотрудников в августе 2020 года банк отправил не часть платежа, а полную сумму, что, с точки зрения закона, было расценено как погашение кредита.

Ставшая впоследствии ошибочной транзакция проводилась как оплата части долга американского косметического бренда Revlon — Citibank в этом случае выступал в качестве агента компании.

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11 августа банк должен был отправить различным кредиторам Revlon платежи на общую сумму $7,8 млн.

Для того чтобы провести транзакцию в системе Flexcube, нужно было сначала ввести всю сумму, как если бы банк полностью погашал кредит, а затем отправить бóльшую часть денег на внутренний технический счет, что позволило бы оставить значительную долю указанной суммы в банке.

Субподрядчик в Индии, который должен был выполнить эту работу, поставил галочку «основная сумма» для технического счета. Но не заполнил важные поля front и fund. Затем транзакцию одобрили три сотрудника банка, которые подумали, что этой галочки будет достаточно. В результате средства прошли «мимо» технического счета напрямую к кредиторам.

В итоге Citibank отправил в этот день кредиторам не $7,8 млн, которые планировал, а всю сумму долга — $900 млн. Ошибку в банке заметили только на следующее утро.

Источник: МинФин