Финансы

НБУ предоставит 5 банкам рефинанс на общую сумму 660 миллионов

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Национальный банк Украины 19 февраля решил предоставить пяти банкам рефинансирование на сумму 660 млн грн. По данным НБУ, срок рефинансирования — до 84 дней, процентная ставка — 6,0%, пишет finbalance.com.ua.

Фото: creditznatok.com.ua

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Цифры с начала года

По состоянию на 18 февраля долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 66,7 млрд грн.

Объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ на указанную дату равен 133,3 млрд грн (в т. ч. недельные — 116,1 млрд грн, овернайт — 17,2 млрд грн).

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На начало дня 19 февраля на корсчетах банков было 62,7 млрд грн (на 18 февраля — 59,7 млрд грн).

Дата выдачи рефинансирования Сумма рефинансирования, грн Количество банков Срок рефинансирования % ставка
12 февраля 9,3 млрд + 38 млн 17 + 1 1820 + 84 дня 6,0
5 февраля 440 млн грн 4 84 дня 6,0
29 января 742 млн грн 3 84 дня 6,0
22 января 256 млн грн 2 84 дня 6,0
15 января 8,47 млрд + 182 млн 15 + 2 1820 + 84 дня 6,0
6 января 492 млн грн 3 86 дней 6,0

По состоянию на 01.01.21 задолженность перед НБУ по рефинансированию имели 38 банков.

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Источник: МинФин

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