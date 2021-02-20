НБУ отказался от валютных интервенций на межбанке впервые с начала месяца
Национальный банк в течение недели 15-19 февраля 2021 года не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.
Фото: mind.ua
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Национальный банк в течение недели 15−19 февраля 2021 года не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в данных НБУ.
Что известно
Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций впервые с начала месяца.
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Сколько купили валюты с начала года
Всего с начала года НБУ купил на межбанке $240 млн и продал $20 млн. Сальдо интервенций составило $220 млн.
Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке $110 млн.
С 1 по 5 февраля 2021 Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $ 90 млн.
В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке .
В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $ 20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $ 20 млн и продал столько же.
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Источник: МинФин