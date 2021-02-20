МВФ и Украина: трагедия или комедия, что будет с курсом и валютными депозитами (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев расскажет о ситуации вокруг миссии МВФ и отсутствие прогресса в переговорах, что будет с курсом доллара и долгами Украины, а также депозитными валютными ставками.

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Главные вопросы

1) Ключевой новостью недели стало то, что миссия МВФ завершила работу в Украине так и не достигнув договоренности о выделении очередного транша кредита. Что по вашему мнению стало причиной негативного результата и есть ли шанс, что следующий этап переговоров все же будет более продуктивный.

2) К каким последствиям может привести «заморозка» сотрудничества с МВФ? Есть ли дополнительные риски для гривны? Придется ли министерству финансов повышать ставки по ОВГЗ.

3) Приватбанк первым из госбанков снизил ставки по долларовым депозитам до символических 0,01% годовых. В чем причина этой ситуации и можем ли мы ожидать, что в скором времени ставки во всех банках по валютным вкладам будут также символическими.

4) Американский фондовый рынок в очередной раз обновил исторический максимум. Можно ли ожидать, что этот рост будет продолжаться или же нас ожидает коррекция.

5) Прогноз курса валют и цен на золото и серебро.

Источник: МинФин