Финансы
Курс валют на вечер 19 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка только одна валюта сдвинулась с места — евро добавил 4 копейки на покупке и 3 копейки на продаже.
Фото: realexpert.ua
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Валюта
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Открытие 19 февраля
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Закрытие 19 февраля
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Изменения
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доллар
|27,85/27,87
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27,85/27,87
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0/0
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евро
|33,72/33,75
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33,76/33,78
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4/3
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рубль
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0,3767/0,3771
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0,3767/0,3771
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0/0
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,8500−27,8700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7291−33,7505 грн/евро, торги по рублю — 0,3767−0,3771 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,77−27,95 гривны. Евро покупают по 33,47 гривны, продают по 33,80 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,52−35,00 гривны.
Источник: МинФин