Финансы

Курс валют на вечер 19 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка только одна валюта сдвинулась с места — евро добавил 4 копейки на покупке и 3 копейки на продаже.

Фото: realexpert.ua

0

Валюта

Открытие 19 февраля

Закрытие 19 февраля

Изменения

доллар

 27,85/27,87

27,85/27,87

0/0

евро

 33,72/33,75

33,76/33,78

4/3

рубль

0,3767/0,3771

0,3767/0,3771

0/0

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,8500−27,8700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7291−33,7505 грн/евро, торги по рублю — 0,3767−0,3771 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,77−27,95 гривны. Евро покупают по 33,47 гривны, продают по 33,80 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,52−35,00 гривны.

Источник: МинФин

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