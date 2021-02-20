Какие ОВГЗ предложит Минфин на аукционе 23 февраля (список)

Министерство финансов Украины планирует 23 февраля разместить гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и облигации номинированные в долларах.

Фото: mind.ua

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Какие облигации предложат инвесторам

Согласно данным на сайте министерства к размещению предложат гривневые ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 и 3 года.

В долларах предлагаются бумаги со сроком обращения 1 год.

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По словам финансового эксперта «Минфина» Алексея Козырева, в последнее время Минфин Украины при размещении коротких бумаг стал ставить ограничение по сумме их размещения. Обычно это от 500 млн гривен до 1 млрд гривен.

«Это сделано для того, чтобы за счет конкуренции между покупателями при покупке этих облигаций — снизить их доходность и тем самым снизить стоимость их обслуживания для государства», — отмечает эксперт.

Как утверждает эксперт, пока эта тактика работает неплохо и чиновники постепенно снижают доходность по коротким бумагам. Но в целом, и этот инструмент ограничения предложения тоже имеет свой предел с точки зрения эффективности.

Календарь размещений на первый квартал 2021

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Предыстория

9 февраля Минфин привлек в бюджет 13,085 млрд грн.

5 января Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн.

12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.

19 января привлечено в бюджет 12,3 млрд грн.

26 января Минфин разместил ОВГЗ на 7,55 млрд грн.

2 февраля Минфин привлек в бюджет 5,3 млрд грн

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Источник: МинФин