Шевченко: Новый закон о финкомпаниях позволит иметь единые базовые подходы к регулированию рынка

«Наконец в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона № 5065 „О финансовых услугах и финансовых компаниях“, что предоставить возможность иметь единые базовые подходы к регулированию и надзору за всеми участниками финансового рынка». Так подчеркнул принятие нового закона на собственной фейсбук-странице глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Фото: epravda.com.ua

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«Данный документ общество ждало два десятилетия, ведь принятый еще в 2001 году соответствующий закон комплексно не пересматривался», — подчеркнул Шевченко.

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Какие изменения внесли в закон

Закон предусматривает многие современные новации. «Эти нововведения стали крайне необходимыми после того, как под контроль Национального банка перешел целый ряд небанковских финансовых учреждений — страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и т. п. Вопрос принципов надзора за ними еще недостаточно урегулирован», — отметил глава центробанка.

Среди инноваций важными, по мнению Кирилла Шевченко, являются:

надзор за рыночным поведением;

введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения;

возможность применения регулятором корректирующих мероприятий в случаях, когда участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но мы уже видим определенные риски.

Также решается вопрос установления порядка использования электронной подписи банками, небанковскими учреждениями и лицами, предоставляющими финансовые услуги.

Кроме того, в фокусе законопроекта защита прав потребителей финуслуг.

Каким будет лицензирование

«Важным вопросом, который решает законопроект — это принципиальное изменение подходов к лицензированию», — говорит глава НБУ.

Главное отличие — комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с его включением в реестр. Это позволяет избавиться от лицензирования отдельных финансовых услуг и упрощает выход на рынок новых прогрессивных компаний, облегчая их регулирование в дальнейшем.

«Ведь мы сможем проанализировать бизнес-модель и достаточность ресурсов компании еще при знакомстве с ней в ходе подготовки документов», — отметил Кирилл Шевченко.

Ожидания

Регистрация законопроекта — это лишь первый важный шаг, подчеркнул Шевченко. Также в дальнейшем должны быть зарегистрированы законопроекты «О страховании» и «О кредитных союзах».

«Поэтому, я надеюсь, что народные депутаты как часть команды профессионалов поддержат эти системные финансовые инициативы», — подытожил глава Нацбанка.

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Источник: МинФин