Межбанк 19 февраля: что происходило с курсом доллара и евро в четверг

Четверг на валютном рынке прошел достаточно динамично до обеда и очень вяло во второй половине дня. Уже до 13:00 объем сделок только в Bloomberg составлял $140 млн. В основном — это «заслуга» крупных клиентов, в том числе как местных, так и нерезидентов.

Фото: zavarnik.biz

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Спрос и предложение почти полностью совпадали во времени и поэтому особых колебаний курса в течение дня не было. Доллар с утренних 27,845/27,86 остановился к вечеру на отметке 27,835/27,86 гривен, а евро вырос с 33,54/33,56 до 33,60/33,63 гривен. Нацбанк на рынок не выходил.

Ход торгов:

При небольшом превышении предложения над спросом доллар с утренних 27,845/27,86 гривен к 11:00 просел до 27,825/27,86 гривен. После 11:00 на межбанке появились основные крупные игроки-покупатели. Своим спросом они кратковременно спровоцировали рост котировок до 27,845/27,865 к 12 часам. Но постепенно стали появляться и крупные продавцы. Они быстро закрывали растущий спрос на валюту и к обеду курс даже просел до 27,835/27,855.

После обеда активность участников торгов очень быстро стала спадать, а количество крупных игроков снизилось почти до нуля. К 15:00 котировки достаточно надолго зависли в пределах 27,83/27,845 гривен и лишь к концу сессии они несколько выросли до 27,835/27,86. Последние несколько часов большого числа сделок уже не наблюдалось.

Главные события 18 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,845/27,86 к концу дня остался почти на том же уровне и остановился на отметке 27,835/27,86 гривен, а евро вырос с 33,54/33,56 гривен до 33,60/33,63.

НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8462 гривен, а официальный на 19 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8461 гривен за доллар.

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Источник: МинФин