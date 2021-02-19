Финансы
Курс валют на вечер 18 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка курс доллара почти не изменился, утратив лишь 1 копейку на покупке. Евро вырос на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже.
Фото: epravda.com.ua
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Валюта
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Открытие 18 февраля
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Закрытие 18 февраля
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Изменения
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доллар
|27,84/27,86
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27,83/27,86
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1 /0
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евро
|33,54/33,56
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33,59/33,62
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5/6
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рубль
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0,3771/0,3775
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0,3763/0,3768
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0,0008/0,0007
Напоминаем, торги открылись по доллару в диапазоне 27,8450−27,8600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5420−33,5601 грн/евро, торги по рублю — 0,3771−0,3775 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,75−27,95 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,69 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,02 гривны, евро — 33,48−35,00 гривны.
Источник: МинФин