Курс валют на вечер 18 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка курс доллара почти не изменился, утратив лишь 1 копейку на покупке. Евро вырос на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже.

Фото: epravda.com.ua

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Валюта Открытие 18 февраля Закрытие 18 февраля Изменения доллар 27,84/27,86 27,83/27,86 1 /0 евро 33,54/33,56 33,59/33,62 5/6 рубль 0,3771/0,3775 0,3763/0,3768 0,0008/0,0007

Напоминаем, торги открылись по доллару в диапазоне 27,8450−27,8600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5420−33,5601 грн/евро, торги по рублю — 0,3771−0,3775 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,75−27,95 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,69 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,02 гривны, евро — 33,48−35,00 гривны.

Источник: МинФин