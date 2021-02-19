Киевгорстрой принял на баланс еще один ЖК Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой приняла еще один объект корпорации Укрбуд — ЖК Art House.

Фото: gdevkievezhithorosho.com

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Холдинговая компания Киевгорстрой приняла еще один объект корпорации Укрбуд — ЖК Art House. Об этом в фейсбуке написал президент компании Игорь Кушнир.

«Многострадальный Ж К Art House принят Киевгорстроем. Это было долго, трудно и иногда казалось невозможным!», — написал Кушнир.

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Что известно

По его словам, 18 февраля документы были подписаны и в ближайшее время Киевгорстрой начнет строительство ЖК.

«Разворачиваем строительство, ведь там оно даже не начиналось, хотя продано немало квартир. Не всё гладко и уже известно, что земельный участок стал меньше, по непонятным для нас причинам от него отрезали кусок и отдали кому-то под застройку. Разбираться с нюансами будем уже в процессе, при поддержке инвесторов и четко по законным процедурам, как и все, что делает Киевгорстрой. Сейчас важно как можно быстрей запустить стройку, люди заждались», — подытожил он.

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Предыстория

Как сообщалось в середине августа, в Киевгорстрое планировали принять все 22 объекта, которые не достроил Укрбуд. Однако этому помешало множество проблем, главная из которых — финансирование: для завершения недостроев Укрбуда необходимо более 2 млрд грн.

Киевгорстрой ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов «Укрбуда».

12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».

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На достройку всех жилых комплексов «Укрбуд Девелопмент» необходимо выделить $60 млн (около 1,5 миллиарда гривен).

Напомним, корпорация Укрбуд остановила строительство 26 объектов, инвесторами которых являются около 13 тысяч семей.

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Источник: МинФин