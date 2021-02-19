IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс 19 февраля объявил новым управляющим директором и исполнительным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Махтара Диопа. Новый руководитель приступает к выполнению обязанностей 1 марта 2021 года, говорится в сообщении IFC и на сайте Всемирного банка.

Фото: pressroom.ifc.org

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Основные задачи нового руководителя

«На этой должности в IFC Махтар благодаря своим профессиональным качествам сможет помочь Группе Всемирного банка и дальше принимать оперативные меры борьбы с мировым кризисом и способствовать экологически чистому, устойчивому восстановлению в интересах всех слоев населения планеты», — прокомментировал Дэвид Малпасс.

Основными задачами нового главы IFC станут:

расширение масштабов и активизация осуществления «Стратегии 3.0» (стратегия IFC будет способствовать созданию рынков и мобилизации частного капитала);

выполнение политических обязательств IFC по пакету капитала, включая наращивание объема инвестиций, которые будут направлены на современные мировые проблемы: борьбу с изменением климата, обеспечение гендерного равенства, а также поддержка стран, которые сталкиваются с нестабильностью, конфликтами и насилием.

Что известно о Махтаре Диопе

Новый глава IFC — бывший министр экономики и финансов Сенегала (Западная Африка). Сейчас является вице-президентом Всемирного банка по вопросам инфраструктуры.

До этого он 6 лет занимал должность вице-президента Всемирного банка по Африканскому региону. Под его руководством для нужд стран региона был зарезервирован рекордный объем средств в $70 млрд.

Также Махтар Диоп работал экономистом в Международном валютном фонде (МВФ), занимал должность директора по вопросам финансов, развития частного сектора и инфраструктуры в региональном управлении Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому бассейну.

Кстати говоря

Международная финансовая корпорация (IFC) — подразделение Группы Всемирного банка, которое способствует экономическому развитию и улучшению условий жизни людей за счет стимулирования роста частного сектора в развивающихся странах.

25 января Министерство финансов подписало соглашение о вхождении IFC в капитал государственного Укргазбанка.

IFC предоставит Укргазбанку кредит на 30 млн евро сроком на 5 лет с последующей конвертацией 20% доли в капитал банка. Размер доли в акционерном капитале будут определен отдельно.

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Источник: МинФин