ГНС списала налоговый долг более 3,65 миллиона налогоплательщиков

Государственная налоговая служба списала налоговый долг в размере до 3,06 тыс. грн более чем 3,655 млн налогоплательщикам. Общая сумма списания составила свыше 1,18 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: profpressa.com

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Что списали и почему

«Безнадежный налоговый долг более трех с половиной миллионов налогоплательщиков (а именно 3 655 819 налогоплательщиков) в сумме, не превышающей 3060 грн на 1 ноября 2020 года, списан!», — написал глава комитета Верховной Рады в телеграм-канале в пятницу.

Как утверждает Гетманцев, это позволит налоговой сконцентрироваться на взыскании тех налоговых долгов, которые экономически оправданы.

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Как напомнил парламентарий, соответствующую норму содержит закон № 1072-IX, принятый Верховной Радой в 2020 году. Он предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, а также для малого и среднего бизнеса на период возможного введения противоэпидемических ограничений. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

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Источник: МинФин