Главное за неделю: откровения криптобиржевика, инвестиции в медицину и стартапы и приглашение к разговору

Глеб Костарев: «Криптодоллар даст большую доходность, чем валютный депозит

Внимание инвесторов приковано к рекордному росту биткоина. Все больше банков, финансовых и промышленных корпораций заявляют о том, что начинают инвестировать в криптовалюты. О происходящих в индустрии криптовалют событиях, перспективах биткоина и эфира мы поговорили с Глебом Костаревым, директором Binance в Украине.

Мелкие банки «режут» депозитные ставки не хуже, чем большие

За последние две недели ставки по депозитам в гривне на 12 месяцев снизили 6 небольших банков из 20 участников исследования — на 0,5−1,5 п.п. Ни один из банков ставки не повышал. Как изменилась доходность вкладов в банках с депозитным портфелем физлиц до 1 млрд грн, читайте в новом обзоре «Минфина».

Вложили деньги в фармкомпании и считаем убытки

Весь прошлый год фармацевтические компании находились под пристальным взглядом инвесторов. Скорее всего, внимание к сектору будет оставаться и в этом году. В связи с этим «Минфин» решил разобраться, как инвестировать в медицинский сектор, и сделал свой выбор.

О самой удачной спекуляции с «эфиром» и провале с призм

«Минфин» продолжает рубрику «Инвест-сториз». 29-летний Ярослав три года инвестирует в криптовалюту и IT-стартапы. 70% его инвестиционного портфеля занимает блокчейн, 30% — стартапы. Однако некоторые IT-стартапы проводят эмиссию токенов, которые он покупал вместо классической покупки акций стартапа.

Для чего в Украине пачками открывают новые МФО

«Минфин» выяснил планы НБУ по нововведениям на рынке МФО и перспективы дальнейшего развития рынка.

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Источник: МинФин