Биометрические платежные карты могут за 5 лет составить 15% рынка — UBS
Аналитики финансовой компании UBS прогнозируют, что в случае введения в оборот биометрических платежных карт они смогут в течение пяти лет составить уже 15% всего рынка. Об этом пишет psm7.com со ссылкой на finextra.com.
Фото: kiosksoft.ru
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Относительно биометрических карт
Среди факторов, влияющих на рост популярности биометрических карт, швейцарские банкиры называют:
- снижение производственных затрат за последний год;
- развитие систем бесконтактных платежей;
- целую череду успешных коммерческих пилотных проектов, запущенных банками за последние месяцы.
В швейцарском банке также заявляют, что внедрение банковских карточек с датчиками отпечатков пальцев к 2026 году принесет доход в $5 млрд.
«Несмотря на растущую популярность мобильных транзакций, мы считаем, что внедрение биометрических карт может способствовать некоторому увеличению числа платежей с помощью традиционных пластиковых карточек», — говорится в заявлении аналитиков UBS.
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Китайцы «привязали» биометрические карты к криптокошельку
Клиенты Почтового сберегательного банка Китая, принимающие участие в крупномасштабном тестировании цифровой валюты центробанка страны (CBDC), уже получили персональные биометрические карты.
Платежная карта имеет широкое предназначение как для осуществления традиционных платежей, так и для получения медицинского обслуживания. Она содержит биометрический датчик, который позволяет клиенту идентифицировать свою личность с помощью отпечатка пальца и подтвердить таким образом онлайн- или оффлайн-платеж.
Стоит отметить, что к платежной карте привязан цифровой кошелек, валютой которого является тестируемый в настоящее время цифровой юань.
Разработчики уверены, что карта будет предназначена в первую очередь для пожилых людей, которые испытывают трудности в использовании смартфонов. На текущий момент проект пока что находится на стадии апробации. Его полноценный запуск возможен уже под конец года.
Кстати
- Французский банк BNP Paribas в январе этого года начал предлагать держателям карт Visa Premier возможность перейти на новый идентификационный сервис, работающий на основе дактилоскопии. Годовая абонентская плата за пользование сервисом составляет всего 24 евро.
- Значительное количество других банков, среди которых крупные SocGen и NatWest, в данный момент также тестируют эту технологию.
- Центральный банк Ирана объявил о планах внедрить централизованную систему бесконтактных платежей NFC, что позволит потребителям финансовых услуг загружать информацию о своей банковской карте на мобильный телефон и использовать устройство для совершения платежей в любых торгово-сервисных точках страны.
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Источник: МинФин