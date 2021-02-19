Биометрические платежные карты могут за 5 лет составить 15% рынка — UBS

Аналитики финансовой компании UBS прогнозируют, что в случае введения в оборот биометрических платежных карт они смогут в течение пяти лет составить уже 15% всего рынка. Об этом пишет psm7.com со ссылкой на finextra.com.

Фото: kiosksoft.ru

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Относительно биометрических карт

Среди факторов, влияющих на рост популярности биометрических карт, швейцарские банкиры называют:

снижение производственных затрат за последний год;

развитие систем бесконтактных платежей;

целую череду успешных коммерческих пилотных проектов, запущенных банками за последние месяцы.

В швейцарском банке также заявляют, что внедрение банковских карточек с датчиками отпечатков пальцев к 2026 году принесет доход в $5 млрд.

«Несмотря на растущую популярность мобильных транзакций, мы считаем, что внедрение биометрических карт может способствовать некоторому увеличению числа платежей с помощью традиционных пластиковых карточек», — говорится в заявлении аналитиков UBS.

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Китайцы «привязали» биометрические карты к криптокошельку

Клиенты Почтового сберегательного банка Китая, принимающие участие в крупномасштабном тестировании цифровой валюты центробанка страны (CBDC), уже получили персональные биометрические карты.

Платежная карта имеет широкое предназначение как для осуществления традиционных платежей, так и для получения медицинского обслуживания. Она содержит биометрический датчик, который позволяет клиенту идентифицировать свою личность с помощью отпечатка пальца и подтвердить таким образом онлайн- или оффлайн-платеж.

Стоит отметить, что к платежной карте привязан цифровой кошелек, валютой которого является тестируемый в настоящее время цифровой юань.

Разработчики уверены, что карта будет предназначена в первую очередь для пожилых людей, которые испытывают трудности в использовании смартфонов. На текущий момент проект пока что находится на стадии апробации. Его полноценный запуск возможен уже под конец года.

Кстати

Французский банк BNP Paribas в январе этого года начал предлагать держателям карт Visa Premier возможность перейти на новый идентификационный сервис, работающий на основе дактилоскопии. Годовая абонентская плата за пользование сервисом составляет всего 24 евро.

Значительное количество других банков, среди которых крупные SocGen и NatWest, в данный момент также тестируют эту технологию.

Центральный банк Ирана объявил о планах внедрить централизованную систему бесконтактных платежей NFC, что позволит потребителям финансовых услуг загружать информацию о своей банковской карте на мобильный телефон и использовать устройство для совершения платежей в любых торгово-сервисных точках страны.

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Источник: МинФин