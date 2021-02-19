Аналитик RoboForex: эскорт IT-услуг бьет все рекорды

Обычно много говорится о том, насколько важны переводы гастарбайтеров для стабилизации курса гривны к доллару США и евро. По последним данным НБУ, экспорт IT-услуг установил очередной рекорд для Украины, сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По итогам 2020 года данный показатель достиг 5,03 млрд долларов США. Рост относительно 2019 года составил 20,44%.

Динамика экспорта IT-услуг Украиной в 2013—2020 гг. (млрд долларов США). Источник: НБУ

Похоже, данная тенденция наметилась как минимум в 2013 году. Среднегодовые темпы роста достигают 15%. Безусловно, сейчас переводы гастарбайтеров и торговля зерновыми культурами приносят больше иностранной валюты в страну. При таких темпах роста экспорт IT услуг в обозримом будущем войдет в ТОП-3 главных товаров украинского экспорта.

Доля экспорта IT-услуг во всем экспорте Украины в 2013—2020 гг. (%). Источник: НБУ

С 2013 года удельный «вес» экспорта IT-услуг вырос с 1,58% до 8,29%, что дает повод для оптимизма относительно дальнейшего роста поступлений иностранной валюты в Украину и в этом году.

«Пауза» в отношениях Украины с МВФ, очевидно, «не взбудоражила» инвесторов. Нерезиденты приняли участие в размещении ОВЗГ в минувший вторник и не распродают эти бумаги из своих портфелей на вторичном рынке. Полагаю, что основные участники рынка решили подождать до лета и будут принимать решение относительно своих активов в гривнах в зависимости от дальнейших действий МВФ. Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ превысил 102 млрд грн, чего не было с осени 2019 года.

Курс ВВП-варрантов Украины незначительно упал, но они по-прежнему торгуются выше уровня в 100% от номинала.

Deutsche Bank прогнозирует, что эти бумаги вырастут в стоимости до 140% от номинала, так что косвенное подтверждение доверию крупных инвесторов к нашей экономике получено. В этой связи я не ожидаю серьезных колебаний курса национальной валюты относительно евро и доллара США.

На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю, что торги будут проходить в диапазоне 27,85−27,98. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,85.

Источник: МинФин