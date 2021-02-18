В Киеве появилось 28 новых жилых комплексов: кто сдал больше всех

«Минфин» определил застройщиков, которые в 3−4 кварталах 2020 года сдали больше всего жилья в столице. В тройку лидеров вошли Киевгорстрой, Stolitsa Group, ДСК-Жилстрой.

фото: realt.ua

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Кто на первых позициях

Больше всего квадратных метров сдал Киевгорстрой. Со второй позиции, которую он занимал в предыдущем рейтинге, компания на этот раз вырвалась в лидеры. Но произошло это за счет непростого «наследства» Укрбуда, которое он взялся привести в порядок.

Во втором полугодии прошлого года Киевгорстрой завершил работу над 2968 квартирами общей площадью почти 159 тыс. кв. м. Из четырех сданных в эксплуатацию комплексов три — «Харьковский», «Пектораль» и «Гармония» — объекты, принятые от Укрбуда. Все они были сданы вовремя. Однако, с двумя домами ЖК «Каховская», которые застройщик реконструировал, произошла заминка. Они введены в эксплуатацию с более чем годовой задержкой.

На второй позиции укрепилась Stolitsa Group. Первые места этот застройщик удерживал весь 2019 год. В первом полугодии 2020 года он переместился аж на 7-ю позицию. Но 137 тыс. кв. м в четырех жилых комплексах — Seven, «Галактика», «Липинка», «Варшавский микрорайон» — вернули Stolitsa Group в компанию лидеров.

Третья строчка досталась ДСК-Жилстрой. Эта компания уже попадала в наш рейтинг — в 3−4 кварталах 2018 года она занимала 7-е место. Сейчас, после введения в эксплуатацию двух больших домов в жилом комплексе Navigator общей площадью более 101 тыс. «квадратов», она значительно улучшила свои позиции.

В целом первая пятерка застройщиков выглядит так:

Застройщик Общая площадь, кв. м Количество квартир Киевгорстрой 158 921 2968 Stolitsa Group 137 235 2059 ДСК-Жилстрой 101 186,4 1471 City One Development 60 429,9 721 Merx 47 346,66 455

В первую десятку также вошли Гранд ЛУОЛ, Интеграл-Буд, Royal House, DUPD (Dragon-Ukrainian Properties & Development plc), KSM-Group. Всего в рейтинг за исследуемый период попало 22 застройщика.

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Сдали в три раза меньше, чем планировали

В 3−4 кварталах прошлого года столичный рынок недвижимости пополнился 28 новыми жилыми комплексами общей площадью 704,5 тыс. кв. м.

Однако эта цифра должна была быть втрое больше. Во втором полугодии столичные застройщики обещали ввести в эксплуатацию 87 объектов. Но затягивание сроков сдачи жилья для наших компаний скорее уже стало правилом, нежели исключением.

На этот раз, кроме стандартных проблем нехватки средств, добавился практически полный паралич разрешительной системы. Из-за «реформирования» ГАСИ разрешения и сертификаты о введении в эксплуатацию выдавались только через суд. Это сильно усложняло работу и затягивало сроки завершения строительства.

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Источник: МинФин