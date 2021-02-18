Основные тенденции банковского сектора в конце 2020 года — рост объемов кредитования и снижение процентных ставок

Восстановление во многих сегментах рынка было устойчивым, однако две тенденции выделялись особенно четко: положительная динамика корпоративного и ипотечного кредитования и снижение процентных ставок по кредитам. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в февральском Обзоре банковского сектора на сайте НБУ.

Фото: report.az

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Чистые активы

Чистые активы сектора выросли в 4-м квартале на 6,8%. Наибольший вклад в их рост сделали вложения в ОВГЗ — на 18,6%. Рост объемов депозитных сертификатов НБУ в портфелях банков был краткосрочным — в январе они уменьшились.

Структура чистых активов сектора в разрезе составляющих

Рост ОВГЗ обеспечил две трети номинального годового прироста чистых активов и почти 80% в 4-м квартале.

В последние дни декабря правительство понесло значительные бюджетные расходы, тем самым увеличив ликвидность банков и их вложения в депозитные сертификаты НБУ.

Чистые активы в разрезе банковских групп, млрд грн

Кредитование

Чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования заметно выросли во втором полугодии — после падения в течение первых двух кварталов вследствие разворачивания коронакризиса. Наиболее динамично они выросли в частных и иностранных банках.

Объемы чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования за 4-й квартал выросли на 4,2% (+4,3% г/г). Самые высокие темпы роста за квартал зафиксированы в иностранных банках: + 8,2%.

Объемы чистых валютных кредитов уменьшились в годовом и квартальном измерениях. Долларизация чистых кредитов практически не изменилась, валовых — была связана со значительными списаниями полностью зарезервированных валютных неработающих кредитов.

Рост чистого гривневого кредитного портфеля физических лиц в 2020 году резко затормозился из-за карантина в первом полугодии.

Объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 3,4% за 4-й квартал и на 5,5% г/г.

Однако уже во втором полугодии значительно активизировалось кредитование на покупку жилья — оно росло более высокими темпами, чем потребительское. Объемы чистых гривневых кредитов на покупку жилья выросли на 7,5% за последний квартал года и на 11,5% г/г.

Среднемесячные объемы новых ипотечных кредитов в 3-м и 4-м кварталах более чем удвоились по сравнению и с первым полугодием 2020 года, и с 2019-м в целом.

В 2020 году банки активно списывали с балансов неработающие кредиты. В больших объемах избавились от проблемных займов в государственных банках, особенно в 4-м квартале.

Вследствие списания NPL-кредитов с балансов банков их доля в банковской системе в целом снизилась с 48,4% в конце 2019-го до 41,0% на конец 2020 года.

Отчисления банков в резервы по кредитам выросли в течение 2020 года почти вдвое, однако остались умеренными относительно кредитного портфеля. Такая тенденция вероятно будет продолжаться в течение 2021-го, что постепенно сократит процентную маржу банков.

Уровень покрытия общими резервами неработающих кредитов на конец 2020 года составил 97,7%.

В фокусе остаются вопросы надлежащей оценки банками кредитных рисков и повышение операционной эффективности в условиях постепенного сокращения процентной маржи.

Распределение чистых активов по банковским группам

Напоминаем

В течение 2020 года в банковской системе функционировали 73 банка. В течение года два банка были признаны неплатежеспособными из-за невыполнения нормативов капитала.

Количество банков*

Доля государственных банков в чистых активах в прошлом году сократилась в пользу банков с частным капиталом, однако больше половины активов сектора все еще принадлежит государственным банкам.

В конце года 20 крупнейших банков имели более 90% чистых активов сектора.

Доля крупнейших 20 банков в чистых активах за октябрь — декабрь сократилась на 0,6 п. п. (до 91,6%). Уровень концентрации общих активов снизился из-за значительных объемов списания неработающих кредитов крупными банками.

Доля крупнейших банков в чистых активах сектора

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Источник: МинФин