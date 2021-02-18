Налоги, коммуналка и текущая деятельность компаний: что будет с валютой в четверг

Четверг на валютном рынке пройдет под знаком трех основных факторов, влияющих прямо или опосредованно на курс.

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Вот они:

Разгар налоговых платежей у клиентов. До конца этой недели компаниям надо рассчитаться по значительному числу различных бюджетных податей, что создает определенный дефицит гривневых ресурсов на рынке и стимулирует активную продажу валютной выручки экспортерами;

Коммунальные платежи населения. Обычно этот фактор не особо жалуют финансисты и аналитики, но учитывая значительное подорожание коммуналки (особенно в зимний отопительный сезон) граждане вынуждены до 20-го числа перечислять значительные суммы на счета коммунальных предприятий. Это приводит к увеличению общих сумм гривневых перечислений в этот период к физических лиц и дефициту гривневых ресурсов у банков, через которые проводятся подобные платежи. Часть из них для обеспечения подобных расчетов продает валюту с собственной валютной позиции, что добавляет предложения на рынке. Да и само населения для оплаты коммуналки (особенно в семьях заробитчан) активно сдает валюту в обменники банков и финкомпаний в этот период. Эта валюта в конечном итоге, также попадает на валютный рынок и влияет на общее соотношение спроса и предложения как на межбанке, так и на наличном рынке;

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Текущая деятельность компаний и поведение спекулянтов. Лихорадка курса последний дней, то со взлетом котировок, то с их падением — очень радует спекулянтов, которые активно на этом зарабатывают. Они продолжат «раскачивать» курс и сегодня. А бизнесу, кроме налоговых платежей — необходимо обеспечить и финансирование текущих хозяйственных операций как в гривне, так и в валюте по внешнеэкономическим контрактам. Это также добавит объемов операций на межбанке в четверг с учетом приближения окончания недели.

Как и все дни этой недели — тренд по курсу на межбанке 18 февраля будет полностью зависим от поведения крупных игроков и действий НБУ. Скорее всего, регулятор постарается не вмешиваться в процесс курсообразования, но при значительных скачках курса — мы увидим Нацбанк на торгах с соответствующей интервенцией. Также НБУ может «засветиться» на рынке в те моменты, когда на межбанк выйдут крупные госкорпорации с продажей валюты под свои налоговые расчеты с государством.

По прогнозам «Минфина» статистика торгов 18 февраля будет находиться в пределах до $190−200 млн при заключении до 560−630 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,75 — 27,95 грн, евро — коридор 33,35 — 33,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,60 — 28,00 грн при спреде в обменниках финкомпаний от 12 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,10 — 34,80 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,40— 33,75 грн при спреде до 17−25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,60 — 27,80 грн и продажа 27,90 — 28,00 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,80 — 27,87 грн и продажа 27,89 — 27,95 грн.

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Источник: МинФин