На нумизматические аукционы Нацбанк снова выставит монеты «Энеида» и банкноты с Лесей Украинкой

Национальный банк Украины проведет 25 февраля 2021 года очередной электронный биржевой аукцион по продаже памятных монет и сувенирной продукции. Лоты будут такие же, как и 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: minfin.com.ua

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Что предлагают

Первые торги — 20 наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида». Каждый лот — набор монет в футляре из флока и в сувенирной упаковке.

Вторые торги — 20 сувенирных банкнот из серебра номиналом 200 гривен с изображением Леси Украинки. Дизайн — 2019 года. Каждый лот — одна банкнота в футляре.

Где состоятся торги

Электронный биржевой аукцион планируется провести на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ».

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционах будут размещены на официальном сайте биржи.

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Напомним

Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Монеты новых выпусков можно приобрести online через интернет-магазин нумизматики Нацбанка и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.

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Источник: МинФин