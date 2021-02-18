На нумизматические аукционы Нацбанк снова выставит монеты «Энеида» и банкноты с Лесей Украинкой
Национальный банк Украины проведет 25 февраля 2021 года очередной электронный биржевой аукцион по продаже памятных монет и сувенирной продукции. Лоты будут такие же, как и 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Фото: minfin.com.ua
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Что предлагают
Первые торги — 20 наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида». Каждый лот — набор монет в футляре из флока и в сувенирной упаковке.
Вторые торги — 20 сувенирных банкнот из серебра номиналом 200 гривен с изображением Леси Украинки. Дизайн — 2019 года. Каждый лот — одна банкнота в футляре.
Где состоятся торги
Электронный биржевой аукцион планируется провести на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ».
Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Условия участия в аукционах будут размещены на официальном сайте биржи.
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Напомним
- Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.
- Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.
- Монеты новых выпусков можно приобрести online через интернет-магазин нумизматики Нацбанка и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.
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Источник: МинФин