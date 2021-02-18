Ключевые американские индексы упали после открытия фондового рынка

Основной индекс американского фондового рынка S&P 500 снизился больше чем на 1% сразу после начала торговли 18 февраля. Такое же сокращение демонстрирует американский промышленный индекс Dow Jones.

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Что происходило

После открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 16:30 по киевскому времени произошло резкое падение ключевых индексов.

Индекс S&P 500 с 3931 пунктов, которые были зафиксированы в момент закрытия торгов 17 февраля, снизился до 3902 пунктов. Впоследствии он опустился до 3888 пунктов. То есть падение достигало 1,09%.

Сейчас индекс несколько отыграл падение, сократившись с начала торгов до 3895 пунктов. То есть снизился на 0,83%.

Кроме того, на 0,65% сегодня сократился ключевой американский промышленный индекс Dow Jones, сейчас он составляет 31372 пунктов.

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В чем причина

Причиной падения рынков стали негативные сведения по количеству заявок на пособие по безработице. По обнародованным сегодня данным количество таких заявок за неделю составило 861 тыс. Это больше, чем за предыдущую неделю — 848 тыс., и существенно превысило ожидания экспертов — 773 тыс.

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Источник: МинФин