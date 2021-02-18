Иллюзорный рост: Кредитование бизнеса в 2020 году на самом деле сократилось на 9 миллиардов

По итогам 2020 года общий портфель кредитов юридическим лицам в гривневом эквиваленте вырос всего 6,6% — до 447, млрд грн. Об этом говорится в официальной отчетности НБУ.

Фото: shaman-siberia.com

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Курсовые фокусы

Однако такая динамика не отражает действительного положения вещей, поскольку вызвана изменением официального курса гривны к доллару в течение года с 23,69 до 28,27 грн/$. На самом деле кредитный портфель, наоборот, сократился.

Так, гривневая составляющая действительно выросла почти на 7% или 15,8 млрд грн — до 243,4 млрд грн. Но валютная составляющая в долларовом эквиваленте упала на 11% или $900 млн — до $7,2 млрд. Очевидно: падение валютной составляющей в размере $ 900 млн.(25 млрд грн) c избытком перекрывает гривневый прирост в почти 16 млрд грн. Итак, реально по кредитованию экономики «минус» около 9 млрд грн.

Гривневая составляющая

В десятке лидеров по приросту гривневого кредитования — исключительно банки с частным капиталом, как национальным, так и иностранным. Интересно, что в компании преимущественно крупных игроков попал небольшой региональный банк «Львов».

Вместе с тем, все четыре госбанка — в лидерах по сокращению гривневого портфеля: Укрэксимбанк (-4,3 млрд грн), Ощадбанк (-2,2 млрд грн), Укргазбанк (-1,3 млрд грн) и Приватбанк (-0, 7 млрд грн).

Компанию «государственникам» в антирейтинге составили банки с иностранным капиталом, специализирующихся на работе с бизнесом: Ситибанк (-2,1 млрд грн), ИНГ Банк (-2 млрд грн). Здесь же и крупнейший банк с западным капиталом — Райффайзен Банк Аваль (-1,3 млрд грн).

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Валютная составляющая

Большинство банков сокращали портфель валютного кредитования. Вместе с тем, есть банки, которые работали вопреки общему тренду. Значительные приросты показали государственный Укргазбанк — $ 214 млн, Универсал Банк и Банк «Пивденный» — по $ 39 млн каждый и ПроКредит Банк — $ 21 млн.

«Минфин» уже сообщал, что банки дали взаймы государству уже больше, чем бизнесу.

Редактор

Гриньков Дмитрий

Пишет на темы:

Финансы, банки, инвестиции

Источник: МинФин