Главное за четверг: почему появляются МФО-новички, законодательная растаможка для «евроблях» и каннабис-стартап

Для чего в Украине пачками открывают новые МФО

«Минфин» выяснил планы НБУ по нововведениям на рынке МФО и перспективы дальнейшего развития рынка.

Что будет с гривной, ставками по ОВГЗ и выплатами по госдолгу без кредита МВФ

Первая в 2021 году миссия МВФ в рамках соглашения по программе stand by не дала результатов. Международный валютный фонд назвал несколько препятствий. «Минфин» попросил экспертов просчитать последствия задержки с траншем.

Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о введении новой формулы растаможки так называемых «евроблях».

В 2020 году драйвером роста гривневых средств населения были вклады до востребования. Их доля выросла до 55,2%

В 2020 году гривневые депозиты стремительно росли. В условиях неопределенности, вызванной пандемией, драйвером роста были вклады до востребования — их объемы выросли на конец года до 55,2%. Об этом говорится в очередном «Обзоре банковского сектора», опубликованном Национальным банком.

Заработавший на жвачках миллиардер инвестирует в каннабис

Миллиардер Уильям Ригли уверен, что его новый проект, связанный с каннабисом стартап Parallel, может составить конкуренцию бизнесу его семьи по производству знаменитой жевательной резинки Wrigley’s. О том, почему предприниматель сделал ставку на марихуану, рассказывает Forbes. «Минфин» выбрал главное.

Источник: МинФин