Среда на валютном рынке: что будет с долларом и евро и ждать ли сюрпризов

Эта неделя продолжает радовать экспортеров и спекулянтов и «расстраивать» покупателей валюты.

Фото: mind.ua

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Каждый день на межбанке начинается достаточно спокойно, затем идет период относительно равновесия спроса и предложения и «замирания» котировок на приемлемом для всех уровне, а затем (под конец торгов) — курс опять начинает лихорадить. Причем, как периодически то вверх, то вниз. Во вторник — от этого выиграли те продавцы, кто дождался почти завершеничя сессии и только тогда продал свою валюту. Но это рискованно для представителей реального сектора экономики, так как подобная ситуация происходит не всегда, а продавать валютную выручку нужно постоянно. Так что на подобных раскладах — выигрывают в основном спекулянты.

Среда продолжит тенденции этой недели и скучно на валютном рынке не будет никому. В первую очередь — клиентам и банкам надо обеспечить бюджетные проплаты и финансирование текущей хозяйственной деятельности. Кроме этого — сегодня расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по ОВГЗ, а там немаленькая сумма в эквиваленте почти 9,5 млрд гривен. Это отразится на поведении ресурсного и валютного рынков.

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По прежнему, курсовой тренд на межбанке в среду будет чрезвычайно зависим от поведения ведущих игроков и действий Нацбанка. Спекулянты опять продолжат попытки загнать курс к 28 гривнам и выше, подстраиваясь под действия крупных покупателей. Сюрпризы по курсовому тренду могут возникнуть как в моменты выхода крупных представителей реального сектора украинской экономики, так и в периоды активной работы нерезидентов на торгах в течение дня.

По нашим прогнозам статистика торгов 17 февраля будет находиться в пределах до $180−200 млн при заключении до 560−600 сделок

Котировки межбанка, по нашим расчетам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 33,55 — 33,90 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,75 — 28,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,30 — 34,05 грн при спреде до 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,50— 33,90 грн при спреде до 20−25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,65 — 27,85 грн и продажа 27,96 — 28,10 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,80 — 27,94 грн и продажа 27,95 — 28,05 грн.

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Источник: МинФин