Резервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардов

Международные резервы Национального банка Украины на 16 февраля составляли $28,5 млрд по сравнению с $28,8 млрд на начало месяца. Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин написал в фейсбуке.

Фото: ukrinform.ua

0

«Объем средств правительства в иностранной валюте — $1,4 млрд, что является достаточным для осуществления выплат по задолженности правительства в иностранной валюте, которые до конца февраля составят $128 млн, в марте — $905 млн», — написал Данилишин.

Он напомнил, что преобладание предложения валюты над спросом со стороны клиентов банков на прошлой неделе превысило $100 млн (главным образом, в понедельник и вторник — перед проведением Минфином аукциона по размещению ОВГЗ), что обусловило давление на укрепление курса гривни на межбанковском рынке.

Читайте также: Международные резервы Украины за месяц «похудели» до $28,8 миллиарда

Данилишин напомнил, что сальдо интервенций НБУ на валютном рынке с начала года составило $220 млн, что позволило сдержать чрезмерное укрепление курса гривны под влиянием притока средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.

«В то же время на наличном валютном рынке с начала февраля продолжает преобладать спрос на иностранную валюту: чистая продажа иностранной валюты банками с начала года составила $104 млн», — указал глава Совета НБУ.

Читайте также: Международные резервы Украины уменьшились на $ 200 миллионов с начала года — глава Совета НБУ

Напомним

По состоянию на 1 февраля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,82 миллиарда (в эквиваленте). В январе они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства.

На начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы — $18,1 млрд.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% — до $ 25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума.

Читайте также: В 2020 году международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума — НБУ

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник: МинФин