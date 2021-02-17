Компания SpaceX Илона Маска привлекла $850 миллионов. Теперь ее стоимость $74 миллиарда

Компания SpaceX провела очередной раунд сбора инвестиций и привлекла $850 млн. Об этом сообщает агентство CNBC, пишет psm7.com.

Фото: tesmanian.com

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Масштабные вливания средств

Повышенный интерес к перспективным инновационным проектам Илона Маска, в которых участвует SpaceX, поясняет масштабный приток капиталовложений в компанию.

Стоимость компании выросла на 60% — с $46 млрд в августе 2020 года до $74 млрд в феврале текущего года.

Но высшего «потолка» для размера масштабного финансирования можно было бы достичь, если бы компания SpaceX не ограничивалась лишь частью доступных на рынке инвестиций.

Вместе с тем, аналитики из агентства Business Insider и в дальнейшем прогнозируют масштабные вливания средств в компанию Илона Маска.

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Фокус внимания инвесторов

Колоссальный приток денег связан с перспективными и капиталоемкими проектами Илона Маска.

Первые два — спутниковый интернет Starlink и создание космической ракеты Starship.

Компания Илона Маска SpaceX расширяет программу публичного бета-тестирования сервиса Starlink. Представители компании уже объявили о готовности принимать предзаказы на будущие услуги спутникового интернета. Например, для потенциальных пользователей Starlink уже доступна опция регистрации на веб-сайте компании, где можно оформить предварительный заказ.

В феврале 2021 года SpaceX получила контракт от NASA на доставку на окололунную орбиту первых и главных узлов будущей станции Gateway. Она станет перевалочным пунктом на пути к Луне в рамках реализуемой NASA программы «Артемида».

Также компания продолжит развивать совместные проекты с Пентагоном. Так, в октябре прошлого года SpaceX заключила контракт с армией США на создание сверхскоростной транспортной ракеты.

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Источник: МинФин