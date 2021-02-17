Доллар опять неожиданно вырос: козни спекулянтов или все же реальность

Валютный рынок во вторник снова несколько озадачил наблюдателей. С одной стороны, фактор сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ — явно сработал. На рынке через Ситибанк появлялись нерезиденты и продавали валюту под свои потенциальные покупки гривневых бумаг. Это частично поддержало позиции нацвалюты на межбанке. С другой стороны — этого оказалось мало, чтобы закрыть весь спрос, возникший после обеда. Причем в самом начале — за счет реальных покупателей валюты, а лишь за тем присоединившихся к ним спекулянтов.

Фото: intvua.com

9

В итоге, в первой половине дня котировки доллара с утренних 27,805/27,825 гривен в начале выросли до 27,83/27,85 к 11:00, затем — плавно просели до 27,81/27,825 к 12:00. Казалось бы, все должно было остановиться на этом уровне уже до конца сессии.

Но после обеда часть крупных покупателей своим спросом подтянули курс до 27,84/27,86 к 15:00, а затем спекулянты вовсю разгулялись и загнали доллар до 27,90/27,92 гривен к концу дня.

НБУ участия в торгах сегодня не принимал. Часть спроса, по слухам на рынке, возникла у тех клиентов и банков, кто решил поработать с долларовыми ОВГЗ и к вечеру стал накапливать валютные ресурсы под завтрашние расчеты по аукциону.

Рост котировок приветствовали как крупные экспортеры, так и многие нерезиденты, которые продолжили сегодня вкладываться в гривневые бумаги на аукционе. Им предстоит завтра выложить немаленькую сумму и они только «за» при росте курса. Именно поэтому и те, и другие не только не оказывали существенного сопротивления действиям спекулянтов по раскрутке курса во второй половине дня, но и отчасти подыграли им в этом.

Главные события 16 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,805/27,825 к концу дня неожиданно вырос до 27,90/27,92 гривен.

НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8279 гривен, а официальный на 17 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8304 гривен за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин