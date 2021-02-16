Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

Проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях № 5065 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента. Дата регистрации — 15 февраля т. г.

Фото: minfin.com.ua

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Что будет регулировать закон

Национальный банк Украины отметил векторы, на которые будут направлены ключевые положения документа:

защита прав потребителей;

контроль добропорядочного рыночного поведения;

обеспечение прозрачности структуры собственности;

наличие качественного корпоративного управления;

внедрение риск-ориентированного подхода в надзоре, пропорционального по объему требований к степени рисковости компаний.

Нацбанк подчеркнул, что проект закона является рамочным. Он закладывает основы для принятия и внедрения законодательных норм, регулирующих небанковский финансовый рынок на уровне отдельных секторов — страхование, кредитные союзы, платежные услуги.

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Разрабатываемый законопроект должен заменить действующий закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», принятый еще в 2001 году. Он устарел и не учитывает современных реалий, а также допускает наличие пробелов в законодательстве, отметили в НБУ.

Кто инициировал законопроект

Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции «Слуга народа», а также Андрей Иванчук (депутатская группа Довира) и Игорь Абрамович (фракция ОПЗЖ).

В настоящее время текст законопроекта отсутствует. Он передан на рассмотрение руководства парламента.

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Ранее сообщалось

Национальный банк Украины, под регулирование которого согласно закону о «сплите» с 1 июля 2020 года перешли небанковские финансовые учреждения, отмечал, что этот документ станет первым из ряда законопроектов, которые будут направлены на совершенствование правового поля рынка небанковских финансовых услуг.

«Их принятие позволит участникам рынка получить качественно новые правила деятельности, благодаря которым расширятся их возможности функционирования, определятся дальнейшие перспективы развития и улучшатся регулирование и надзор за ними», — отмечалось в сообщении регулятора.

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Источник: МинФин