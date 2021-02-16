Новое назначение в департаменте надзора за финкомпаниями НБУ

Управление по надзору за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украины возглавил Александр Залетов. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил информированный источник.

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Что известно

Залетов на своей странице в фейсбуке уточнил о начале работы в НБУ со вторника, 16 февраля. О работе Залетова в Нацбанке в указанной должности также сообщается в его декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций.

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Залетов с февраля 2015 года по июль 2020 года работал членом комиссии Нацкомфинуслуг, а с июля 2020-го — вице-президентом Лиги страховых организаций Украины. Занимался вопросами законодательного и нормативно-правового регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, а также разработкой стратегий и программ развития рынков финансовых услуг.

Кандидат экономических наук, работал преподавателем в ряде профильных экономических вузов Украины, в том числе специализирующихся на повышении квалификации специалистов.

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Источник: МинФин