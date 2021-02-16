Неудачные переговоры с МВФ могут сказаться на объемах нерезидентов среди держателей ОВГЗ — мнение

Практически безрезультативность переговоров с Международным валютным фондом может сказаться на притоке нерезидентов в украинские ОВГЗ. Таково мнение исполнительного директора CASE Украина Дмитрий Боярчук, о котором пишет Интерфакс-Украина.

Фото: investment.24tv.ua

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Что происходит

«Основные риски — это потенциальное сокращение притока нерезидентов в украинские облигации и оттягивание критических решений (критических реформ) в условиях, когда финансовая ситуация «не жмет», — подчеркнул Боярчук.

Эксперт заметил, что пока критической ситуации нет. В мире происходит масштабное количественное смягчение — печатают триллионы долларов и евро. Появилось много свободных денег, которые некуда вкладывать, отчего и возникает высокий аппетит к рискам, считает Боярчук. И добавляет: поэтому украинские долги будут покупать и без МВФ.

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Какие могут быть ожидания

Такое положение дел может привести к накоплению проблем и создать риск политического и социального взрыва, когда программы количественного смягчения свернутся. Одновременно проблема финансирования станет острой, а политической возможности провести необходимые реформы уже не будет, отметил эксперт.

«Видим, что Зеленскому становится сложно проводить решения через парламент. Судебная и антикоррупционная реформы очень болезненны для элит», — подчеркнул Боярчук.

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Аналитик прогнозирует, что до середины года ничего с МВФ не наладится. Более активное движение начнется, если станут появляться сигналы о потенциальном сворачивании количественного смягчения. «Тогда в правительстве будут вынуждены более активно двигаться. Пока не будет давления, не будет давить финансовая ситуация — вероятность продвижения болезненных реформ достаточно низкая», — подытожил исполнительный директор.

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Источник: МинФин