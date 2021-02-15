Главное за понедельник: снова инвест-story из реальной жизни, мораторий на налоговые проверки и инвестиции в женское одиночество

О самой удачной спекуляции с «эфиром» и провале с призм

«Минфин» продолжает рубрику «Инвест-сториз». 29-летний Ярослав три года инвестирует в криптовалюту и IT-стартапы. 70% его инвестиционного портфеля занимает блокчейн, 30% — стартапы. Однако некоторые IT-стартапы проводят эмиссию токенов, которые он покупал вместо классической покупки акций стартапа.

«Ипотека» под 7%. Кабмин упростил критерии для заемщиков

Кабмин принял изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми упрощаются критерии для заемщиков. Соответствующее решение приняли 15 февраля, передает пресс-служба Минфина.

Действует ли мораторий на налоговые проверки в 2021 году

Правительство сократило срок действия моратория на проведение налоговых проверок юридических лиц. Запрет на проведение документальных проверок физических лиц-предпринимателей остается неизменным. Но будут ли законными проверки предприятий, для «Минфина» рассказал ведущий юрист практики налогового права АО Moris Артем Устюгов.

FinAwards-2021: Голосуйте за лучший банк, МФО и страховую компанию

11 февраля 2021 года стартовало голосование за участников конкурса FinAwards-2021. До 8 марта пользователи «Минфина» могут отдать свой голос за участников в 21 номинации. В этом году в конкурсе можно проголосовать не только за банки, но также страховые и микрофинансовые компании.

Как заработать миллиарды на женском одиночестве

Еще одна неделя роста, надежд, не очень вдохновляющих экономических и корпоративных отчетов, фееричных IPO, набегов «робингудов» и бесконечных споров на тему «пузыря». О главных итогах минувшей недели в фейсбуке написал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Источник: МинФин