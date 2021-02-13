Финансы

Власти США взялись за «хайповые» акции

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В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торги акциями небольшой биотехнологической компании SpectraScience (SCIE), которая, похоже, не ведет никакой экономической деятельности. Об этом пишет Profinance с0 ссылкой на Financial Times.

Фото: cfo.com

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Во всяком случае, у компании нет ни работающего телефона, ни сайта, а последний финансовый отчет она подала в 2017 году.

«Комиссия считает, что общественные интересы и защита инвесторов требуют приостановки торгов этими ценными бумагами», — говорится в постановлении SEC.

Ожидается, что торговля акциями SCIE возобновится 25 февраля.

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Что произошло

За последние месяцы эти бумаги показали впечатляющую динамику: с начала декабря 2020 года по 28 января они выросли в 55 раз (с $0,0001 до $0,0055).

Затем быстро рухнули в 5 с лишним раз, но спустя считанные дни возобновили стремительный рост: с понедельника по среду акции SCIE подорожали примерно на 200%, а в четверг подешевели вдвое

Все эти события сопровождались резким ростом объема торгов, который, похоже, был обусловлен хайпом вокруг перспектив акций SpectraScience в твиттере.

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Источник: МинФин

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