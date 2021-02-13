Власти Барселоны хотят запретить краткосрочную аренду жилья

Власти Барселоны хотят запретить сдавать в аренду квартиры туристам на срок до 30 дней. Соответствующий законопроект теперь должен пройти публичное обсуждение и быть одобрен городским советом. Об этом пишет Noticia.ru со ссылкой на Bloomberg.

Фото: moyaeuropa.com.ua

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Авторы законопроекта заявляют, что туристы приносят неприятности местным жителям и провоцируют рост цен на продукты.

Что будет

По плану мэра города Ады Колау, жителям Барселоны разрешат сдавать квартиры только на срок от 30 дней и более. Таким образом власти хотят спасти рынок жилья от атаки отдыхающих, которые массово бронируют квартиры на пару дней через Airbnb и другие платформы.

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Напомним

С 2011 года власти каталонской столицы требуют от собственников лицензию для сдачи жилья на короткий срок. В 2014-м в центре города предоставление лицензий было прекращено.

В 2018-м ввели систему ID для владельцев, благодаря чему стало легче обнаруживать нарушителей арендных правил.

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Наконец, в августе 2020 года Барселона ввела временный запрет на сдачу жилья менее чем на 30 дней. Если план Ады Колау одобрят, этот запрет станет постоянным.

Источник: МинФин