Новая игра «на повышение», или Как взорвать украинский межбанк на ровном месте

Пятница на валютном рынке поддержала традиции этой недели и не дала скучать никому. В целом, позитива для гривны оказалось мало — доллар и евро снова подорожали. Доллар — с 27,78/27,80 до 27,88/27,90 гривен, а евро — с 33,65/33,68 до 33,72/33,74 гривен к концу сессии. А несколько последних и явно спекулятивных сделок по доллару прошли и по курсу 27,95 гривен.

Фото: klerk.ru

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При общей тенденции к постепенному росту котировок добавилась и «странная игра» Ситибанка. Точнее, ничего странного в ней не было, а по факту была игра «на повышение». Если все последние дни «возмутителем» спокойствия по курсу доллара был НБУ с его интервенциями по скупке доллара, что постепенно укрепляло его позиций, то сегодня регулятора не было, но зато во всю поработал Ситибанк. Несмотря на тенденцию роста курса, видимо, ее не хватило профессиональным спекулянтам и они решили «подогреть» рынок.

В итоге, в начале курс рос достаточно спокойными темпами и Ситибанк даже порционно продавал доллар. Но затем, видимо, задачи поменялись и тот же Ситибанк вышел с демонстративно крупной покупкой. И хотя обычно он не «светит» весь объем операции, но тут вдруг решил его показать. Сколько реально купил — коммерческая тайна, но это дало возможность спекулянтам уже на малообъемном вечернем рынке окончательно сыграть «на повышение» с целью в 27,90 и выше.

Такая ситуация полностью устроила как экспортеров, так и спекулянтов. Устраивает она и тех нерезидентов, кто хочет купить гривневые облигации на предстоящем аукционе Минфина 16 февраля и заводит под это валюту. Да и Нацбанк, видимо, тоже не против ослабления позиций гривны перед периодом бюджетных расчетов.

Ход торгов:

С самого утра спрос превышал предложение и к 11:00 курс вырос с утренних 27,78/27,80 гривен до 27,82/27,84 гривен, а к 12:00 — до 27,84/27,86 гривен. К обеду ситуация не особо изменилась и доллар дорос до отметки 27,845/27,865.

До обеда на межбанке «засветился» и Ситибанк с продажей доллара, что частично удержало курс от проседания.

Но после обеда расклад спроса и предложения начал быстро меняться, опять же в основном из-за Ситибанка. Он вышел с большой покупкой и уже к 15:00 курс вырос до 27,86/27,88 гривен. Затем спекулянты его быстро догнали до уровня 27,87/27,89 к 16:00 и до 27,88/27,90 к концу сессии. Некоторые, явно спекулятивные, сделки проходили и по котировкам до 27,95 гривен за доллар.

Главные события 12 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,78/27,80 вырос до 27,88/27,90 гривен к концу сессии.

НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8307 гривен, а официальный на 15 февраля 2021 года установлен на отметке 27,844 гривны за доллар.

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Источник: МинФин