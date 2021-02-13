Moneyveo выпускает облигации на 200 миллионов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск облигаций серии «А» ООО «Манивео быстрая финансовая помощь». Соответствующее решение принято 11 февраля.

Фото: mc.today

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Что известно о выпуске

Решение о выпуске облигаций компания приняла 23 декабря 2020. Привлечь планируется 200 млн грн.

Размещение облигаций будет проходить с 15 февраля по 14 апреля 2021, а погашение состоится в период с 14 по 19 февраля 2022 года.

Непосредственно выпуск будет осуществляться без публичного предложения, то есть приобрести их смогут только определенные в проспекте эмиссии лица. Информация о покупателях и доходность бумаг не раскрывается.

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ООО «Манивео быстрая финансовая помощь»

ООО «Манивео быстрая финансовая помощь» является одним из крупнейших игроков на рынке микрокредитования, который работает под брендом Moneyveo. Конечным бенефициаром ООО «Манивео быстрая финансовая помощь» Михаил Лизанец.

Источник: МинФин