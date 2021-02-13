Финансы

Moneyveo выпускает облигации на 200 миллионов

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск облигаций серии «А» ООО «Манивео быстрая финансовая помощь». Соответствующее решение принято 11 февраля.

Фото: mc.today

5

Что известно о выпуске

Решение о выпуске облигаций компания приняла 23 декабря 2020. Привлечь планируется 200 млн грн.

Размещение облигаций будет проходить с 15 февраля по 14 апреля 2021, а погашение состоится в период с 14 по 19 февраля 2022 года.

Непосредственно выпуск будет осуществляться без публичного предложения, то есть приобрести их смогут только определенные в проспекте эмиссии лица. Информация о покупателях и доходность бумаг не раскрывается.

Рейтинг лучших кредитов под 0%* в МФО
ООО «Манивео быстрая финансовая помощь»

ООО «Манивео быстрая финансовая помощь» является одним из крупнейших игроков на рынке микрокредитования, который работает под брендом Moneyveo. Конечным бенефициаром ООО «Манивео быстрая финансовая помощь» Михаил Лизанец.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Разработчики вакцины AstraZeneca проверят ее эффективность для детей

2 часа ago

Разработчики вакцины AstraZeneca проверят ее эффективность для детей

2 часа ago

Часть Украины может стать пустыней: названы регионы

2 часа ago

Эффектное выступление: украинский баскетболист оформил четыре слэм-данка в матче НБА

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button