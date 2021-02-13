Миссия МВФ завершила работу в Украине. Результат — нужен больший прогресс

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре. Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

Фото: espreso.tv

25

Что известно

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — заявил он.

Люнгман напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

Читайте также: Марченко: «Для нас ключевой базовый сценарий — то, что мы в программе с МВФ»

По его словам дискуссии фокусировались на усилении управления НБУ, улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства. Дискуссии касались также мер в секторе энергетики.

Что нужно сделать Украине

Согласно данным агентства, среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятия опасений МВФ относительно вмешательства в работу НАБУ и САП.

Для положительного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность относительно бюджетных планов на 2022 годи аудита COVID-фонда.

Читайте также: Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первого пересмотра программы stand by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.

Напомним

11 января, после новогодних праздников, миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — из-за covid-19 миссия работает в формате онлайн-связи.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале — марте 2021 года.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин