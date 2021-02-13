Махинации с криптой: Украинка украла биткоины на 3 миллиона

Киевская городская прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела виртуальными активами (биткоинамы) в особо крупных размерах.

Фото: pravda.com.ua

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Киевская городская прокуратура № 9 сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела виртуальными активами (биткоинамы) в особо крупных размерах. Об этом на странице в фейсбук сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что известно

В ходе досудебного следствия установлено, что женщина, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой биткоин, не собираясь его выполнять.

В частности злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов.

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В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество переданных в управление биткоинов.

По истечению сроков соглашения подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов.

Украденные биткоины подозреваемая вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет $ 111 тысяч, что по курсу НБУ составляет около 3 млн грн.

За содеянное злоумышленницы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4684, которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке.

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Источник: МинФин