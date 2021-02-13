Курс валют на вечер 12 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка все валюты пошли вверх. Доллар добавил по 10 копеек на покупке и продаже. Евро также вырос на обеих операциях, но по 6 копеек.

Фото: ukranews.com

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Валюта Открытие 12 февраля Закрытие 12 февраля Изменения доллар 27,78/27,80 27,88/27,90 10/10 евро 33,65/33,67 33,71/33,73 6/6 рубль 0,3757/0,3761 0,3766/0,3770 0,0009/0,0009

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7800−27,8000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6526−33,6769 грн/евро, торги по рублю — 0,3757−0,3761 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,95 гривны. Евро покупают по 33,47 гривны, продают по 33,85 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,50−35,00 гривны.

Источник: МинФин