Куда украинцам можно лететь. Минздрав обновил список «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» карантинных зон из-за распространения covid-19. В частности, из списка стран «красной» зоны выбыло шесть стран. Соответствующие данные обнародованы на сайте Минздрава.

Фото: businessvisit.com.ua

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«Красная зона»

В перечень «красной» зоны включены 74 страны, тогда как неделей ранее их было 80.

В обновленном списке по-прежнему остаются: Польша, Черногория, Румыния, Чехия, Италия, Испания, Германия, Словения, Словакия, Греция, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Россия, Мальдивы. В то же время из списка убрали Израиль, Эстонию, Латвию, Ирландию, Францию, Данию и Доминиканскую Республику.

«Красная зона» означает, что в этой стране заболеваемость covid-19 выше, чем в Украине. И по возвращению из таких стран нужно пойти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы «Вдома» или оперативно в течение суток сделать ПЦР-тест.

При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

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«Зеленая зона»

В «зеленую» зону попало 120 стран, среди которых: Украина, Беларусь, Мексика, Венгрия, Турция, Франция, Египет, Япония, Монако, Хорватия, Новая Зеландия, Австрия и другие страны.

СПИСОК СТРАН

Ситуация с заболеваемостью в Украине

5182 новых случая коронавирусной болезни covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. За все время пандемии в Украине заболело — 12 680 49 человек.

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Источник: МинФин