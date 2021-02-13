Какие продукты и услуги подорожали в Украине в начале 2021 года. Данные Госстата

В начале 2021 года в Украине выросли цены почти на все продукты, в частности овощи и мясо. В то же время цены на лекарства остались примерно на уровне декабря 2020 года. Об этом сообщает Госстат.

Фото: hvylya.net

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Как изменились цены

В январе 2021 года подорожали крупы (в частности рис, гречка, манка и пшено) и хлеб (в частности из муки высшего сорта и батон).

Мясо также выросло в цене. В частности, стоимость говядины увеличилась на 5 гривен до 149 гривен за килограмм.

Птица подорожала до 57,4 гривны, а куриное филе до 93 гривен за килограмм.

Сало с 78 гривен подорожало до 81 гривны за килограмм.

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Яйца, по данным ведомства, подорожали на 17,6% до 32,3 гривны за десяток.

Также цены выросли на молочные продукты, в частности на сметану и сыры.

Подсолнечное масло 42 гривен за литр выросло до 44 гривен.

Кроме того, начали дорожать овощи, в частности свекла до 6,4 гривны за килограмм, картофель на 9,8% до 11,1 гривны за килограмм и лук на 8,4% до 5,6 гривны за килограмм.

За январь пиво подорожало с начала года на 2,5% до 17,9 гривны за бутылку.

В то же время цены на лекарства остались примерно на уровне декабря 2020 года.

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Напомним

Согласно обновленному инфляционному прогнозу Нацбанка в 2021 году инфляция вырастет до 7%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.

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Источник: МинФин