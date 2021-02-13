Финансовый рынок США готовится к торгам криптоактивом ETP

Финансовые рынки США готовы к запуску криптоактива ETP, созданного на основе криптовалюты биткоин. Об этом заявила комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс в интервью сайту CoinDesk, сообщает psm7.com.

Фото: ua.korrespondent.net

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Что происходит

Правительство США намеревается создать все возможности для торговли на бирже этим токеном.

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«Инвесторы проявляют интерес к транзакциям в биткоин-ETP. Если мы не обеспечим благоприятные условия торговли этим криптоактивом, они начнут искать другие, менее приемлемые возможности для своей деятельности», — заявила Пирс.

Она выразила сомнения по поводу того, насколько биткоин действительно представляет угрозу в качестве платежного средства, любимого террористами. К тому же Пирс считает, что на данный момент не существует способа полностью исключить первую криптовалюту из обращения.

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Ранее сообщалось

Еще в октябре 2019 года Швейцарская фондовая биржа объявила о листинге ETP, который на 90% повторяет блокчейн-структуру биткоина и на 10% состоит из крупнейшего по капитализации альткоина. Отсюда и появился термин «альткоин» — от сокращения двух слов «биткоин» и «альтернативный».

Новый министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно обещала внимательно следить за криптовалютным рынком, чтобы как можно эффективнее сократить использование цифровых активов в преступных целях.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность установления лимита на потребительские счета в криптовалюте в размере 3 тыс. евро. В конце прошлого года профильный комитет Европарламента внес предложение разработать план создания централизованной цифровой валюты. Однако чиновники из ЕЦБ выразили опасения, что с появлением цифрового евро многие держатели счетов попытаются перевести всю свою наличность из коммерческих банков на счет в центральном банке, что может привести частные финучреждения к банкротству.

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Источник: МинФин