НБУ вводит новые правила в потребительском кредитовании для небанковских учреждений
Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита — реальной годовой процентной ставки и общей стоимости потребительского кредита. Об этом сообщил регулятор на сайте НБУ.
Фото: vtruda.ru
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Новые правила расчета этих показателей утверждены постановлением Правления № 16 от 11.02.21.
Что нового для заемщиков
Эти показатели должны содержать все расходы заемщика, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита. Аналогичные правила уже работают для банков.
Таким образом заемщик еще до подписания договора будет иметь полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общую стоимость кредита у любого кредитора — то ли банка, то ли небанковского финучреждения. Это позволит заемщику с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений и принимать обоснованные решения по потребительскому кредиту.
Кроме того, заемщик получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме — графика платежей с обязательным приложением. т. е. так называемым паспортом потребительского кредита, и договора.
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Что должны делать кредиторы
Небанковские финучреждения и банки должны руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей.
Так же одинаковые подходы они должны соблюдать в рекламе потребительских кредитов, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.
Небанковские финансовые учреждения должны к 13 мая 2021 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями указанного постановления Нацбанка.
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Источник: МинФин