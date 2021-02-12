НБУ вводит новые правила в потребительском кредитовании для небанковских учреждений

Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита — реальной годовой процентной ставки и общей стоимости потребительского кредита. Об этом сообщил регулятор на сайте НБУ.

Фото: vtruda.ru

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Новые правила расчета этих показателей утверждены постановлением Правления № 16 от 11.02.21.

Что нового для заемщиков

Эти показатели должны содержать все расходы заемщика, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита. Аналогичные правила уже работают для банков.

Таким образом заемщик еще до подписания договора будет иметь полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общую стоимость кредита у любого кредитора — то ли банка, то ли небанковского финучреждения. Это позволит заемщику с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений и принимать обоснованные решения по потребительскому кредиту.

Кроме того, заемщик получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме — графика платежей с обязательным приложением. т. е. так называемым паспортом потребительского кредита, и договора.

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Что должны делать кредиторы

Небанковские финучреждения и банки должны руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей.

Так же одинаковые подходы они должны соблюдать в рекламе потребительских кредитов, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.

Небанковские финансовые учреждения должны к 13 мая 2021 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями указанного постановления Нацбанка.

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Источник: МинФин