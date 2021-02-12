НБУ приглашает общественность обсудить расширение возможностей бизнес-карт

Национальный банк Украины намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт. Своими планами регулятор поделился на официальном сайте.

Фото: norma.uz

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Какие планы

Регулятор планирует осовременить и усовершенствовать правила эмиссии и использования корпоративных платежных карт. Для этого Нацбанк хочет четко определить, что:

бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые могут использовать корпоративные платежные карты для расчетов;

перевод с использованием платежной карты для зачисления средств на счет получателя является безналичным расчетом.

Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица — владельца корпоративного счета. Так, предполагается предоставить возможность оформлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.

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Где зафиксированы эти планы

Соответствующие изменения содержит проект постановления Правления НБУ «О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием», который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообщества.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 марта 2021 года на почтовый и электронный адреса Национального банка Украины.

Почтовый адрес: 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9, Национальный банк Украины, Департамент платежных систем и инновационного развития.

Электронный адрес: nbu@bank.gov.ua

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Источник: МинФин