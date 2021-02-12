Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ

Microsoft задумался о крупнейшей сделке в своей истории: по данным Financial Times, IT-гигант обратился к Pinterest с предложением о покупке компании.

Фото: аppobzor.com

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Microsoft задумался о крупнейшей сделке в своей истории: по данным Financial Times, IT-гигант обратился к Pinterest с предложением о покупке компании. За время пандемии социальная сеть подорожала на 600% и сейчас стоит больше $50 млрд. Об этом пишет Forbes.

Что известно о предложении

По словам одного из собеседников FT, сейчас переговоры о покупке не ведутся. Pinterest, чья рыночная стоимость за время пандемии выросла на 600% и составляет порядка $51 млрд, ранее сигнализировала о желании оставаться независимой компанией, пишет издание. Представители Microsoft и Pinterest отказались от комментариев.

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FT отмечает, что покупка Pinterest могла бы стать крупнейшей сделкой в истории Microsoft.Корпорация реализует стратегию приобретения, направленную на создание портфеля приложений, которые могли бы работать на основе ее облачной платформы Azure. Сейчас Pinterest пользуется услугами Amazon Web Services.

В отчете за четвертый квартал 2020 года соцсеть сообщила, что ее месячная аудитория выросла до 459 млн пользователей. Владение сайтами с большим количеством активных пользователей позволяет Microsoft улучшать собственные сервисы, пишет FT.

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Так, приобретенная корпорацией соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn ранее отмечала, что Microsoft использует ее данные для «настройки» других приложений и сервисов.

Pinterest может стать полезным источником данных для маркетинговых служб Microsoft, а также послужит в качестве исходного материала для обучения систем искусственного интеллекта компании, отмечает FT.

Что известно о Pinterest

Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

Источник: МинФин