Финансы

Курс валют на вечер 11 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар и евро не удержались и упали: доллар — на 10 копеек на обеих операциях, евро — на 9 копеек также на обеих операциях.

Фото: dengi.ua

0

Валюта

Открытие 11 февраля

Закрытие 11 февраля

Изменения

доллар

 27,86/27,88

27,76/27,78

10/10

евро

 33,77/33,80

33,68/33,71

9/9

рубль

0,3776/0,3783

0,3770/0,3774

0,0006/0,0009

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,8600−27,8800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7774−33,8017 грн/евро, торги по рублю — 0,3776−0,3783 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,76−28,04 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,95 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,05 гривны, евро — 33,30−35,00 гривны.

Источник: МинФин

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