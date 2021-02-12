Финансы
Курс валют на вечер 11 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар и евро не удержались и упали: доллар — на 10 копеек на обеих операциях, евро — на 9 копеек также на обеих операциях.
Фото: dengi.ua
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Валюта
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Открытие 11 февраля
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Закрытие 11 февраля
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Изменения
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доллар
|27,86/27,88
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27,76/27,78
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10/10
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евро
|33,77/33,80
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33,68/33,71
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9/9
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рубль
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0,3776/0,3783
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0,3770/0,3774
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0,0006/0,0009
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,8600−27,8800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7774−33,8017 грн/евро, торги по рублю — 0,3776−0,3783 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,76−28,04 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,95 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,05 гривны, евро — 33,30−35,00 гривны.
Источник: МинФин