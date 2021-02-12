Главное за неделю: народный рейтинг банков, день влюбленных по курсу и аграрные инвестиции

Как банки указывают клиентам на дверь и заставляют покупать новые смартфон

Отказ в обслуживании без объяснения причин, сверхлимитное списание денег с карты, проблемы со SWIFT-переводом и активацией карты ФОПа — это неполный перечень того, с чем столкнулись в прошлом месяце клиенты банков — читатели «Минфина».

Банки продолжают снижать ставки по депозитам

Максимум 12,5% можно заработать на годовом депозите в гривне, 3% — в долларах и 2,6% — в евровалюте. За последние две недели только один банк с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн увеличил ставку по вкладам в гривне. Каждый шестой — «срезал» проценты по вкладам. Подробно читайте в свежем обзоре «Минфина».

День Святого Валентина: что увидим в обменниках

Последние дни для гривны на валютном рынке прошли очень непросто. Уже со вторника нацвалюта перестала укрепляться на межбанке, а курс доллара и евро стал расти.

Когда в Украине начнут работать «черные» коллекторы

Законодатели взялись защитить должников от бандитских методов работы коллекторов. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Но это не означает, что сегодняшние вышибалы скоро потеряют работу. Ведь нормы этого документа не распространяются на львиную долю кредитов «до зарплаты».

Вложились в «аграрку» и за 5 дней заработали 3,7%

«Минфин» расширяет и диверсифицирует свой инвестиционный портфель. После индекса S&P 500 и металлов мы решили инвестировать в аграрный сектор. Рассказываем, куда именно вложили деньги, почему и сколько заработали.

Источник: МинФин