ФГВФЛ будет продавать в марте активы банка Аркада. Главные лоты — земельные участки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал в марте 2021 года начать серию электронных аукционов по продаже активов банка «Аркада», который находится в стадии ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Фото: odessa-life.od.ua

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Что предложено на торги

Среди лотов, которые будут предлагаться на торгах в течение нескольких ближайших месяцев, — 34 земельных участка в пригороде Киева. Это города Буча и Бровары, а также поселок Михайловка-Рубежовка, который входит в состав Киево-Святошинского района Киевской области.

«Мы ожидаем, что эти земельные участки заинтересуют широкий круг потенциальных покупателей, поскольку они являются привлекательными объектами инвестирования, особенно для компаний из сферы строительства жилой и коммерческой недвижимости, аграрного сектора и для частных инвесторов», — прокомментировал директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.

Также на продажу будут выставлены другие активы банка, покупка которых может стать выгодным вложением средств как для юридических, так и физических лиц, заверил Кульчицкий.

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Где можно узнать об активах

Информацию об активах банка «Аркада», которые будут выставлены на аукционы, уже размещены в виртуальной комнате данных Фонда. Поэтому потенциальные покупатели могут ознакомиться с активами.

Алгоритм доступа к виртуальной комнаты данных — по ссылке

Также детальное описание активов можно получить непосредственно в банке «Аркада».

В январе 2021 год Фонд утвердил реестр акцептованных требований кредиторов банка на общую сумму более 621 млн грн. Из них:

286 млн грн — гарантированное возмещение;

еще 43 млн грн — средства физических лиц, превышающие гарантированные 200 тыс. грн;

270 млн грн — седьмая очередь требований юридических лиц.

Почти 84% этой суммы — 1,1 млрд грн — является стоимостью недвижимости.

Как будут проходить аукционы

Аукционы по продаже активов будут проходить на электронной площадке «Prozorro.Продажи» по открытой и прозрачной процедуре. Таким образом Фонд придерживается одного из ключевых своих принципов — при реализации имущества обанкротившихся банков «все видят все», то есть полная прозрачность на всех этапах продажи активов.

Зарегистрироваться на аукцион может каждый желающий. Победителем аукциона станет тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Даты аукционов будут дополнительно размещены на сайте Фонда.

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Источник: МинФин