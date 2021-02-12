Европейский рынок IPO показал наилучший старт года за шесть лет

Европейский рынок IPO в 2021 году показал наилучший старт с 2015 года на фоне высокого интереса инвесторов к цифровым компаниям в период пандемии covid-19. Об этом пишет Financial Times.

Фото: ft.com

0

С начала текущего года на биржах Европы, включая Лондон, состоялось 16 IPO, в рамках которых были размещены акции на 8,4 млрд евро, свидетельствуют данные Refinitiv.

Как число размещений, так и совокупный объем IPO являются максимальными с 2015 года.

На долю компаний, выигравших в результате перемещения в интернет как потребителей, так и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, пришлось порядка 70% совокупного объема IPO. Среди таких компаний — сервис открыток Moonpig и оператор постаматов InPost.

Читайте также: «Акции на хайпе». VanEck запускает ETF, ориентированный на социальные настроения

«Мы наблюдали тектонические сдвиги в сфере электронной коммерции в результате covid-19 — процессы, которые, как мы думали, займут пять лет, заняли пять месяцев, — отмечает со-руководитель направления глобальных рынков акционерного капитала Citigroup Джеймс Флеминг. — В результате происходит быстрая переоценка стоимости цифровых компаний».

В США объем IPO с начала текущего года составил рекордные $22,6 млрд.

Читайте также: Самые ожидаемые IPO 2021 года

Источник: МинФин