Алексей Шабан назвал ключевые векторы развития платежной инфраструктуры Нацбанка

Национальный банк Украины сегодня интенсивно работает над тем, чтобы дать рынку альтернативные виды платежей — быстрые и качественные. Именно на этом акцентировал в интервью порталу liga. finance заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Фото: afi.org.ua

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Среди ключевых векторов работы подчиненных ему подразделений он назвал систему «Простір», cashless, QR-коды, Open Banking и многое другое.

Пандемия как мотиватор изменений

Как отметил зампред НБУ, пандемия стимулировала некоторые банки и финансовые компании ускорить переход к дистанционным услугам. А НБУ разрешил удаленно открывать счета и оказывать финансовые услуги в безналичном формате.

Доля безналичных операций с платежными картами в общей сумме операций с платежными картами в 2020 году выросла с 55% в январе до 58% в ноябре.

Шабан приводит цифры, подтверждающие развитие cashless в Украине: каждая третья безналичная операция с платежной картой проводилась в интернете.

Особое внимание зампред уделил системе BankID НБУ, через которую в 2020 году выполнено около 7,5 млн идентификаций, тогда как в 2019-м — всего 300 тыс. Сегодня получать услуги через эту систему могут 94% владельцев карт украинских банков — авторизоваться на порталах госуслуг, пользоваться финансовыми услугами, открывать счета в других банках и т. д.

Важным приоритетом в работе зампред назвал инновационную поддержку обслуживания юрлиц: «Если сейчас разрешено удаленно подписывать договоры для физлиц и даже для ФОПов, то для юрлиц еще существуют определенные проблемы. Аналогичные решения для юрлиц — один из наших приоритетов в этом году».

Альтернативные платежные каналы

Особое мнение Алексей Шабан высказал по поводу преимуществ национальной карты «Простір», себестоимость платежей в которой, по словам зампреда, в 10−12 раз дешевле, чем через любую международную платежную систему. Да и по скорости она впереди. «Это национальная система, поэтому некоторые регистрационные процедуры тут происходят быстрее», — подчеркивает зампред.

На конец 2020 года в Украине было 602 тыс. карт «Простір», или 0,8% от общего количества (Mastercard — 65,8%, Visa — 33,4%). Активных, которые используются хотя бы раз в месяц, — 327 тыс.

«Сейчас мы рассматриваем возможность трансформации карты. Мы допускаем, что на этой инфраструктуре будет развернута система быстрых платежей со счета на счет. Если мы придем к тому, что с точки зрения выгоды, затрат и удобства система должна перестать быть карточной, она перестанет ею быть», — заверил Шабан.

Конкурентами известных платежных систем заместитель главы Нацбанка назвал и QR-коды. «В прошлом году мы описали единые правила формирования QR-кодов для перевода со счета на счет. У этого направления может быть перспектива. NFC-чип есть не в каждом смартфоне, а вот камера — в каждом», — заметил Шабан.

Он уверен, что это может решить для малого бизнеса и проблему с комиссией interchange. Главное здесь — вопрос удобства клиента.

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Появление новых участников платежной инфраструктуры

Главный технический специалист Нацбанка прогнозирует вместе с Open Banking появление новых операторов финуслуг. Их выход на рынок стал возможен «благодаря принятию закона о платежных услугах. Яркий пример — мобильное приложение, которое содержит информацию о счетах, открытых в разных банках», — напоминает Шабан.

«Выход на рынок станет проще. Появляется понятие „малих платіжних установ“ с упрощенными требованиями к авторизации», — добавляет он.

Зампред НБУ убежден, что ничего не делать — это больший риск: «Нужно, чтобы банки договорились о едином стандарте открытия API. Думаю, что на это уйдет полтора-два года».

У финансового рынка уже есть опыт сотрудничества в рамках Системы BankID НБУ, уверен Шабан. «И банки поняли, что делиться данными не страшно, они не теряют из-за этого своих клиентов. Если банк предлагает качественную услугу, клиент не уйдет».

Да и открытие API, по словам главного IT-менеджера, не потребует серьезных капиталовложений. Только за идентификацию коммерческих клиентов BankID банки получили 9,5 млн грн дохода в течение полугода. «Это те деньги, которых они раньше не получали», — резонно замечает Шабан.

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Криптовалютные планы

Что касается рынка криптовалют, то заместитель председателя НБУ считает, что криптовалюты должны быть легальными. «Рынок криптовалют в Украине никак не регулируется, поэтому у нас нет статистики об объемах операций с биткоином. Что будет дальше? В этом контексте важен законопроект о виртуальных активах, подготовленный Минцифры. Он даст ответы на многие вопросы, в том числе — о статусе криптовалют», — подчеркнул главный технический специалист Нацбанка.

НБУ считает, сказал зампред, что использование виртуальных активов должно соответствовать требованиям финмониторинга о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма.

«Наша задача — дать потребителям уверенность, что конкретная валюта легальна и безопасна, а операция с ней через определенного оператора будет точно завершена. Роль НБУ — обеспечить надзор за операторами рынка для выполнения этих правил», — подытожил Алексей Шабан.

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Источник: МинФин