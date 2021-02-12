94% пользователей платежных карт в Украине доступны возможности системы BankID — НБУ

Онлайн-услуги с использованием системы BankID НБУ доступны уже для 94% пользователей платежных карточек на украинском рынке. Это стало результатом активного интереса банков к возможностям государственной системы удаленной идентификации. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: bank.gov.ua

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Преимущества системы

В условиях карантина онлайн-услуги с использованием системы BankID становятся крайне актуальными и востребованными со стороны клиентов.

Так, в 2020 году более чем в три раза выросло количество абонентов, предоставляющих услуги. Сейчас их в системе уже 45 — 10 некоммерческих и 35 коммерческих абонентов поставщиков услуг.

В 2020 году в системе произошло почти 7,5 млн успешных идентификаций (в 2019 году — 300 тыс.).

Цифры демонстрируют, что возможности системы BankID НБУ становятся более популярными среди поставщиков услуг. Однако в планах Нацбанка — расширение круга участников из различных сфер деятельности: уже подключаются страховые компании, операторы телекоммуникаций, негосударственные пенсионные фонды, государственные учреждения, которые предлагают пользователям собственные онлайн-сервисы.

Кроме того, банки уже начали реализовывать для своих клиентов возможность дистанционно получать банковские услуги с использованием системы BankID НБУ. До этого банки выступали лишь как идентификаторы клиентов. Теперь для осуществления идентификации они смогут получать данные клиентов от других банков.

Что предшествовало

Сейчас к системе BankID НБУ подключены уже 27 банков-идентификаторов. Только за последние три месяца присоединились пять банков — Мегабанк, ТАСкомбанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Альтбанк.

Всего за прошлый год количество банков-идентификаторов в системе выросло более чем вдвое.

Присоединение к системе все большего числа банков как абонентов-идентификаторов, в свою очередь, способствует расширению круга поставщиков услуг, предлагающих украинцам собственные цифровые сервисы.

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Кратко

Система BankID Национального банка Украины создана для того, чтобы граждане получили удобный и безопасный доступ к государственным, финансовым, коммерческим и другим услугам, которые могут предоставляться дистанционно и требуют идентификации.

Электронная полная идентификация физических лиц с использованием системы BankID НБУ происходит путем передачи персональных данных такого лица от абонента — идентификатора (банка, в котором открыт счет пользователя), к абоненту — поставщику услуг, который предоставляет услугу.

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Источник: МинФин