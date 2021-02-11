За два февральских ОВГЗ-аукциона Минфин полностью рефинансировал месячное погашение облигаций

Министерство финансов на аукционах 2 и 9 февраля привлекло в бюджет 12,3 млрд грн в национальной валюте при необходимости погасить в этом месяце 12,4 млрд грн.

Фото: prostobank.ua

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Так же было в январе: Минфину удалось профинансировать бюджет на 35,5 млрд грн, тогда как погасить нужно было вдвое меньший объем — 17,4 млрд. Об этом говорится в аналитическом выпуске по облигациям, подготовленном компанией ICU.

Прогноз на февраль

В этом месяце предстоят еще 2 аукциона — 16 и 23 февраля. Поэтому у Минфина есть все шансы повторить достижение января и привлечь в бюджет сумму, вдвое больше необходимой.

«И это вопреки тому, что эмитент продолжает ограничивать объемы размещений коротких сроков обращения и снижает ставки по ним», — отмечает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Если в январе ограничения были установлены по трехмесячным и полугодовым бумагам, то в феврале — уже и по годовым.

В чем секрет успеха

Как объясняет эксперт, спрос на гривневые инструменты остается большим и поощряет правительство активно занимать средства для финансирования бюджета. Ограничения на краткосрочные ОВГЗ способствуют снижению стоимости заимствований.

Положительной тенденцией, по мнению аналитиков, является размещение 6-летних бумаг. Они пользуются большим спросом, чем двух- и трехлетние облигации совокупно. В целом активность в заимствованиях уже приносит бюджету достаточно большие объемы средств.

Как отметил финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев, в настоящее время на мировых рынках растет аппетит к риску, поскольку инвесторы поверили в перспективу завершения пандемии.

«Многие инвесторы начали вкладывать свои средства в долговые обязательства развивающихся стран, где доходность значительно выше, чем на европейском или американском рынках. В том числе, им интересны и гривневые ОВГЗ Украины с доходностью от 9 до 12,5% годовых», — подчеркнул Козырев.

По мнению эксперта, покупка нерезидентами отечественных гривневых облигаций — один из главных факторов периодического укрепления гривны на валютном рынке. «Я считаю, что за 2021 год достаточно реальным может быть рост гривневого портфеля нерезидентов еще на $1,7 млрд в гривневом эквиваленте по сравнению с 93,737 млрд грн на 1 февраля. Общий портфель нерезидентов в гривне, долларах и евро на начало текущего месяца составлял в эквиваленте 94,29 млрд грн», — подытожил Алексей Козырев.

Что происходило 9 февраля

На аукционе 9 февраля спрос на полугодовые ОВГЗ превысил предложение более чем в три раза, что позволило Министерству финансов снизить ставку отсечения на 10 б.п. — до 10,3%. Но средневзвешенная стоимость выросла на 3 б.п. — до 9,89%.

А вот по годовым инструментами ставки снизились существеннее: ставка отсечения стала меньше на 14 б.п., чем неделю назад, а средневзвешенная — на 25 б.п. Они остановились на отметках 10,35% и 10,15% соответственно. «И это при спросе: который превышал предложение менее чем вдвое», — подчеркивает Котович.

Остальные выпусков гривневых облигаций, которые были предложены рынку 9 февраля, сохранили свои уровни ставок отсечения неизменными, тогда как средневзвешенные уровни выросли не более чем на 6 б.п.

Кроме того, во второй раз в этом году размещались валютные ОВГЗ, номинированных в долларах США. Нынешние бумаги имеют срок обращения на два месяца больше, чем расположенные в январе. Поэтому, они получили спрос преимущественно на 10 б.п. дороже, чем в январе. Он был удовлетворен полностью. «Не подошли Минфина только две заявки суммарно на $ 750 тыс. Из чуть выше процентным ставкам», — отмечает аналитик.

Кстати

По состоянию на конец второго недели февраля выполнен уже почти 8% от плана привлечений на 2021. И это только за счет размещения ОВГЗ, преимущественно номинированных в национальной валюте.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США

Источник: МинФин